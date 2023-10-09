Ещенко – о столичном дерби: Ожидал лучшего от «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко подвел итоги столичного дерби, в котором подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с ЦСКА со счётом 2:2.

Экс-игрок сборной России отметил, что ожидал лучшего от «красно-белых».

«Но учитывая, что отыгрались на 96-й минуте, хорошо, что взяли очко. Если в целом по матчу, то была хорошая игра двух команд», - приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» смог отыграться на 96-й минуте благодаря голу парагвайца Хесуса Медины, который ранее выступал за «армейцев».

«Спартак» после 11 туров располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.