Кузьмичёв — об игре «Спартака»: «Стабильности нет от слова совсем»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о разгромном поражении «красно-белых» в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

По мнению эксперта, игроки «Спартака» недостаточно хорошо взаимодействовали между собой. Также Кузмичёв отметил, что такие провалы, как в матче с «Крыльями Советов», говорят об отсутствии стабильности.

«Взаимодействия между футболистами были на низком уровне. Ничего особенного с командой не случилось, стабильности нет от слова совсем. «Спартак» может сыграть три матча на ноль, а после этого происходит громкое поражение от «Крыльев», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

После 10 туров чемпионата России «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.