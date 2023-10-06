Жирков выделил фаворита в дерби «Спартак» - ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков высказался в преддверии столичного дерби, в котором «красно-синие» встретятся со «Спартаком».

«Спартак» играет дома, значит немного преимущество на его стороне. Но всегда было так, что дерби — это отдельно взятый матч, на него не влияет то, в каком состоянии команды к нему подходят», — приводит слова Жиркова издание «Спорт-Экспресс».

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток главного арбитра запланирован на 19:00 по мск.

Отметим, что команды подходят к этому матчу, имея в своем активе по 16 очков, однако «красно-белые» находятся выше в таблице по дополнительным показателям.