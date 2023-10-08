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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» продлил серию без поражений в дерби в РПЛ

08 Октября 2023 • 21:38 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

В воскресенье вечером «Спартак» вырвал ничью в главном дерби Москвы против ЦСКА (ничья 2:2). «Красно-белые» не только спасли очко, но и продлили серию без поражений в московских дерби в Премьер-лиге. Теперь эта серия состоит из девяти матчей, сообщает Opta.

Отмечается, что это самая длинная серия «Спартака» без поражений в столичных дерби с 2005-2007 годов (тогда было 14 игр).

Источник также указывает на то, что за последние пять сезонов «Спартак» проиграл только одно из 15 московских дерби на своём поле.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва
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