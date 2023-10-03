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Генич: «Ивич в «Спартаке»? Без шансов»

03 Октября 2023 • 17:04 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном переходе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

«Ивич в «Спартаке»? Без шансов. Если у него и есть выкупная цена, то не для российских клубов. Мне кажется, что «Спартаку» нужен авторитетный тренер, который сможет управлять таким коллективом», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, 46-летний специалист возглавляет «Краснодар» с января текущего года. На данный момент «быки» уверенно лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 24 очка в десяти матчах. «Спартак» с 16 баллами находится на пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Константин Генич Владимир Ивич
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