​Джикия отправил журналистов к Абаскалю, отвечая на вопрос о себе

В последнее время капитан «Спартака» Георгий Джикия получает мало игрового времени. В воскресенье опытный защитник провёл 90 минут на скамейке запасных в дерби с ЦСКА (ничья 2:2).

После игры Джикия получил вопрос насчёт игрового времени, которое он получает в последнее время.

«Не знаю, почему стало меньше игрового времени. Это вам надо спрашивать у тренера. Конечно, меня не устраивает, что я мало играю», - сказал Джикия журналистам.

В чемпионате России сейчас наступает пауза, связанная с матчами национальных сборных. Следующий матч «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».