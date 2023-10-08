Каррера считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера высказался в преддверии матча 11-го тура чемпионата России, в котором «красно-белые» примут ЦСКА.

«Это дерби, и случиться может всякое, все зависит от того, как команды настроятся мысленно. Возможно, у «Спартака» есть небольшое преимущество, потому что они играют дома. Верю в «красно-белых», — приводит слова Карреры Sport24.

Встреча «Спартака» и ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Напомним, победителем последнего дерби оказался «Спартак», который переиграл ЦСКА со счетом 2:1.