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Каррера считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

08 Октября 2023 • 16:48 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 1 ч. 7 мин.

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера высказался в преддверии матча 11-го тура чемпионата России, в котором «красно-белые» примут ЦСКА.

«Это дерби, и случиться может всякое, все зависит от того, как команды настроятся мысленно. Возможно, у «Спартака» есть небольшое преимущество, потому что они играют дома. Верю в «красно-белых», — приводит слова Карреры Sport24.

Встреча «Спартака» и ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Напомним, победителем последнего дерби оказался «Спартак», который переиграл ЦСКА со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Массимо Каррера
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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