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Тренер ЦСКА Федотов: Дерби против «Спартака» — это святое

01 Октября 2023 • 11:42 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем столичном дерби со «Спартаком».

«Коллеги все рассказали молодым, что это будет за матч. Будем еще раз доносить: это главное дерби в столице. Для нас это святое», — передает слова Федотова Sport24.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится 8 октября в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, последнее дерби осталось за «красно-белыми». В игре 28-го тура прошлого сезона чемпионата России «Спартак» одолел ЦСКА со счетом 2:1. Отметим, что «армейцы» не могут выиграть у «народной команды» на протяжении четырех матчей подряд. Кроме того, в последних шести играх у ЦСКА лишь одна победа.

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Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов
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