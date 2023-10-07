Никита Чернов: «Матч с ЦСКА — это шанс всё исправить»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.

«Матч с ЦСКА — это шанс все исправить и реабилитироваться. Проиграли две игры 0:7. Хотелось бы в чемпионате с ЦСКА хорошо сыграть», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, в прошлом туре Российской премьер-лиги «Спартак» крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4, а через несколько дней был разгромлен «Динамо» в кубковом матче – 0:3.

Игра 11-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 августа. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию встречи в текстовом формате.