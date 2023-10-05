Гладилин — о работе Абаскаля в «Базеле»: «Всё население Швейцарии меньше, чем количество болельщиков «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о работе главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, испанец еще молод и проработал в футболе всего два года, при этом его предыдущий опыт не стоит учитывать.

«У «Спартака» самая большая гвардия болельщиков в стране. Все население Швейцарии, в которой Абаскаль работал, меньше, чем количество болельщиков «красно-белых». Он еще не работал в такой обстановке», — приводит слова Гладилина RT на русском.

Напомним, Абаскаль работал в «Базеле» в 2022 году с января по июнь, после чего возглавил «Спартак». Под его руководством «красно-белые» заняли третье место в прошлом сезоне РПЛ и добрались до полуфинала Кубка России.

На данный момент «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.