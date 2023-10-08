Защитник ЦСКА Виллиан Роша в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о ничьей в матче против «Спартака».

- Есть сожаление, что не смогли удержать победу?

- Да. Мы знали, что матч будет сложным, потому что это супердерби. Здесь нельзя расслабляться ни на одну секунду и выключаться из игры. Так и произошло, когда мы ошиблись в конце игры, благодаря чему получили второй мяч в наши ворота.

- У ЦСКА снова ничья, уже восьмая в девяти встречах. Это давит на команду?

- Нет. Посмотрите на сегодняшнюю встречу. Мы хорошо играли.

- Это бесспорно. Но снова ничья.

- Мы не проиграли. Взяли одно очко. Для супердерби это хороший результат.

- Мяч забил Медина. Это расстроило?

- Нет. Он отличный игрок и большой профессионал. Сейчас он в «Спартаке», защищает его цвета и должен делать все на благо «Спартака».

- Не в обиде на него за гол? Может, высказали ему в шутку после матча?

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- Нет-нет. Просто мы должны быть больше сфокусированы на нашей игре.

- У «Спартака» не было Соболева из-за дисквалификации. Это помогло?

- Я даже хотел сыграть против него. Я абсолютно ничего против него не имею. В прошлой игре был абсолютно случайный эпизод, который был и прошел, он остался в прошлом. Я бы очень хотел видеть его сегодня на поле, чтобы мы вместе провели хорошую игру.

Елена Григорьевская