Бояринцев: «Спартаку» не надо увольнять Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«У болельщиков, конечно, заканчивается терпение, но ситуация очень сложная. Я не уверен, что Абаскаля надо увольнять, и полагаю, что даже в случае поражения от ЦСКА отставки не будет», — цитирует Бояринцева RT на русском.

За последние два матча «Спартак» пропустил семь голов, при этом не смог забить. Следующим соперником «красно-белых» станет ЦСКА. Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги пройдет 8 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени.