Тарханов: «Абаскаль находится под колоссальным давлением, это не может не сказываться на игроках»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

По мнению специалиста, «армейцы» будут иметь психологическое преимущество в предстоящей встрече, так как главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль находится под серьёзным давлением после серии проигранных матчей.

«В «Спартаке» как всегда страсти кипят. Абаскаль находится под колоссальным давлением. Это не может не сказываться на игроках. К тому же, несколько матчей не получается забить — это тоже будет давить на команду», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.