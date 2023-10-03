Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич уверен, что Карпин вернётся в «Спартак»

03 Октября 2023 • 16:53 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Известный журналист и футбольный эксперт Константин Генич поделился мнением о возможном возвращении Валерия Карпина в «Спартак».

Действующий тренер «Ростова» и сборной России работал в стане «красно-белых» на различных должностях с 2008 по 2014 год.

«На мой взгляд, Карпин — лучший вариант для «Спартака». Уверяю, что рано или поздно Карпин вернется в «Спартак», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Эксперт считает, что на данном этапе «красно-белым» нужно сделать ставку на российского тренера, а не на иностранца.

На данный момент наставником «Спартака» является Гильермо Абаскаль, который возглавляет клуб с лета 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Константин Генич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
18:48 · Кубок России
​Ду Кейрос вывел «Зенит» вперёд в матче с «Балтикой»
18:42 · Кубок России
​«Локомотив» уже громит «Ростов», у Дзюбы ассист
18:09 · Кубок России
Рахимов прокомментировал поражение от «Урала» в пятом туре Кубка России
18:07 · Кубок России
Появилась новая информация о сроках восстановления Хлусевича
18:03 · Кубок России
«Локомотив» удвоил счёт в матче с «Ростовом»
17:59 · Кубок России
​Сулейманов вывел «Локомотив» вперёд в игре с «Ростовом»
17:54 · Кубок России
​Футболисты «Балтики» играют в гетрах «Зенита»
17:48 · Кубок России
Ганчаренко — о матче с «Рубином»: «Нам было важно сегодня победить»
17:48 · Кубок России
​«Балтика» быстро отыгралась в гостях у «Зенита» - забил Бистрович
17:46 · Кубок России
Корнеев: «Урал» мог разгромить «Рубин»
17:41 · Кубок России
​«Зенит» повёл в матче с «Балтикой»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Смородская: У Абаскаля впереди два финала
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Колыванов готов рассмотреть предложение от «Торпедо»
17:31 · Кубок России
​Миранчук не реализовал пенальти в матче «Локомотива»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Результат в дерби не отразится на дальнейшей судьбе Абаскаля
Все новости
Рекомендуем