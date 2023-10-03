Генич уверен, что Карпин вернётся в «Спартак»

Известный журналист и футбольный эксперт Константин Генич поделился мнением о возможном возвращении Валерия Карпина в «Спартак».

Действующий тренер «Ростова» и сборной России работал в стане «красно-белых» на различных должностях с 2008 по 2014 год.

«На мой взгляд, Карпин — лучший вариант для «Спартака». Уверяю, что рано или поздно Карпин вернется в «Спартак», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Эксперт считает, что на данном этапе «красно-белым» нужно сделать ставку на российского тренера, а не на иностранца.

На данный момент наставником «Спартака» является Гильермо Абаскаль, который возглавляет клуб с лета 2022 года.