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Пименов считает, что ЦСКА обыграет «Спартак»

08 Октября 2023 • 15:39 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 1 ч. 40 мин.

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

По мнению эксперта, фаворитом предстоящей встречи являются «армейцы», так как лидеры «Спартака» сейчас находятся не в лучшем своём состоянии.

«Спартак» просто не готов, может не выкарабкаться. Бонгонда пропал, не готов, Промес — плюс-минус. Соболев не будет играть», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Также Пименов считает, что в случае поражения «Спартака» главный тренер команды Гильермо Абаскаль должен быть отправлен в отставку.

Мачт «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Руслан Пименов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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