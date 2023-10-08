Пименов считает, что ЦСКА обыграет «Спартак»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

По мнению эксперта, фаворитом предстоящей встречи являются «армейцы», так как лидеры «Спартака» сейчас находятся не в лучшем своём состоянии.

«Спартак» просто не готов, может не выкарабкаться. Бонгонда пропал, не готов, Промес — плюс-минус. Соболев не будет играть», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Также Пименов считает, что в случае поражения «Спартака» главный тренер команды Гильермо Абаскаль должен быть отправлен в отставку.

Мачт «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.