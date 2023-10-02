Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак»

02 Октября 2023 • 14:14 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности возглавить «красно-белых» в случае отставки нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» сумели выиграть чемпионат России.

Отметим, что в настоящий момент Каррера находится без работы. Последним клубом тренера был «Бари», который он покинул в 2021 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев возмущён ситуацией с Джикией в «Спартаке»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Разговоры про Ивича, Черчесова и Карпина в «Спартаке» — полнейшая глупость»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, что «Спартаку» делать с Абаскалем
13:50 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» ответили, рассматривают ли кандидатуру Сторожука
13:49 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий решил не обжаловать условное отстранение от футбола на год
13:48 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Матч с ЦСКА не станет решающим для Абаскаля»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Зенит» всё равно станет чемпионом»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев призвал Абаскаля задуматься об уходе из «Спартака»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Увольнение Абаскаля во время перерыва на сборные маловероятно»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Черчесов ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв — об игре «Спартака»: «Стабильности нет от слова совсем»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова - о «Ростове»: «У команды есть потенциал и хороший тренер»
13:04 · Кубок России
Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Второе место «Крыльев» - это просто фантастика»
Все новости
Рекомендуем