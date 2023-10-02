Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности возглавить «красно-белых» в случае отставки нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» сумели выиграть чемпионат России.

Отметим, что в настоящий момент Каррера находится без работы. Последним клубом тренера был «Бари», который он покинул в 2021 году.