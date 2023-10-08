Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Джикия – в запасе: «Спартак» объявил состав на дерби с ЦСКА

08 Октября 2023 • 17:49 Комментировать
Спартак Москва
0:0
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
1-й тайм

В главном матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Пруцев, Денисов, Мозес, Мартинс, Медина, Бонгонда, Промес.

Отметим, что нападающий Александр Соболев не попал в заявку «Спартака» на игру с ЦСКА по причине дисквалификации (перебор жёлтых карточек). Георгий Джикия начнёт дерби в запасе.

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.90 3.40 2.55
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
0
0
1.62 4.10 6.00
Видео
31 мин
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
2.34 3.70 3.00
Видео
31 мин
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
0
0
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
19:28 · Россия. Премьер-лига
Личка: «У нас 18-20 ударов, и мы бьём всё на трибуны»
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь», «Нефтехимик», «Арсенал» и «Кубань» отпраздновали победы
19:07 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Я вижу очень много положительных моментов в игре команды»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Представляем, в каком положении находится соперник и что нам нужно сделать сегодня для достижения результата»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Старейшее дерби, настоящее дерби Москвы, поэтому здесь лишних слов не нужно»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Соболев уверен в победе «Спартака» над ЦСКА
18:46 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Когда падаешь, всегда есть возможность подняться»
18:44 · Россия. Премьер-лига
​У «Динамо» одна победа в 6 последних матчах РПЛ
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Рубин» огласили стартовые составы
18:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» не смогло забить «Акрону» и проиграло
17:52 · Россия. Премьер-лига
Хаджи — о поражении «Крыльев Советов»: «Расслабились после победы над «Спартаком»
17:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА озвучил состав на битву со «Спартаком»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Джикия – в запасе: «Спартак» объявил состав на дерби с ЦСКА
17:44 · Россия. Премьер-лига
Прыгунья в длину Клишина: «Надеюсь, что Москва сегодня будет красно-белой»
Все новости
Рекомендуем