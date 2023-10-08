​Джикия – в запасе: «Спартак» объявил состав на дерби с ЦСКА

В главном матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Пруцев, Денисов, Мозес, Мартинс, Медина, Бонгонда, Промес.

Отметим, что нападающий Александр Соболев не попал в заявку «Спартака» на игру с ЦСКА по причине дисквалификации (перебор жёлтых карточек). Георгий Джикия начнёт дерби в запасе.

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.