​Салихова высказалась о дерби «Спартак» - ЦСКА

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА.

По словам Салиховой, воскресное дерби между «Спартаком» и ЦСКА станет противостоянием разных команд. Супруга Федуна сказала, что в прошлом сезоне «красно-белые» подарили «армейцам» серебряные медали и выиграли Кубок. Также Салихова отметила, что летом ЦСКА хорошо заработал на трансферном рынке.

«Им [ЦСКА] можно спокойно строить новую команду, без агонии. У «Спартака», наоборот, подгорает, потому что было много сказано и обещано, потрачено за замахом на чемпионство, болельщики поверили», - цитирует Салихову Metaratings.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА стартует 8 октября в 19:00 по московскому времени.