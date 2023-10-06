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Масалитин: «Абаскаль перегибает с ротацией, Федотов стал задвигать молодёжь» эксклюзив

06 Октября 2023 • 16:49 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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08.10 19:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

- У ЦСКА больше шансы в предстоящем матче, учитывая ситуацию в «Спартаке»?

- Игра будет непредсказуемая и может завершиться как крупным счетом, так и ничейным. Наверное, всем ясно, что голы будут. У ЦСКА есть проблемы в обороне, хотя по статистике команды пропустили примерно одинаковое количество мячей. У «Спартака» есть переизбыток защитников, а у ЦСКА, наоборот, дефицит в связи с травмами Дивеева, Мойзеса и Агапова. Поэтому состав будет непредсказуемым.

- Вы сказали, что голы обязательно будут, но если посмотреть на «Спартак», он два матча не забивает, плюс не сыграет Соболев – единственный форвард. Получается, ждете голов от ЦСКА?

- Там есть Бонгонда. У Промеса должно взыграть самолюбие. Тем более ЦСКА – это хороший раздражитель. Возможно, появится Мелёшин. Понятно, что в матче с «Динамо» он был заменен, но после травмы тяжело набрать кондиции. Возможно, Игнатова выпустят впереди. То есть у «Спартака» есть варианты, в отличие от ЦСКА. Тем более, если у «армейцев» не сможет сыграть Мойзес, то в обороне будет тяжело без него. ЦСКА пока не может прийти к той форме, которая была на конец прошлого сезона, когда «армейцы» заняли второе место, выиграли кубок, и была игра.

- Почему у ЦСКА семь ничьих в последних восьми встречах?

- Идет ротация состава. Обляков уже сменил три позиции на поле, как и Мухин. Гайич сменил фланги. Честно говоря, и ЦСКА, и «Спартак» меня расстраивают по игре. «Красно-белые» только в конце сумели вырвать победу у «Оренбурга» и «Сочи». У ЦСКА были моменты, когда они вырывали ничьи с «Крыльями Советов» и «Ростовом». Эта нестабильность ни к чему хорошему не приводит. Абаскаль перегибает с ротацией, Федотов стал задвигать молодежь. Вначале он пытался выпускать молодых ребят, то теперь мы не видим ни Рядно, ни Арбузова, ни других.

- Почему?

- Есть недоверие. Ермаков не забил пенальти в Суперкубке и пропал. Раньше хоть на замену выходил. С «Факелом» молодые ребята вышли играть на Кубок, и было видно, что есть желание, что парни мотивированы, а игрового тонуса нет. Его тяжело поймать без постоянной практики. Молодежь на глазах угасает.

Елена Григорьевская

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