Кузьмичёв: «Увольнение Абаскаля во время перерыва на сборные маловероятно»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о возможной отставке главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 1 октября, «красно-белые» потерпели разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.

Кузьмичёв считает, что 34-летнего испанца вряд ли уволят по ходу ближайшего международного перерыва.

«Если принимать решение о смене тренера, то тогда в зимнюю паузу, чтобы у нового наставника было время познакомиться с командой, подготовить её, донести свои мысли. Не думаю, что примут решение уволить Абаскаля, даже с учётом возможного поражения от ЦСКА», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 октября против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.