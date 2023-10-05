Шалимов: «Спартак» должен оставить Абаскаля и помочь ему исправить ситуацию

Известный тренер Игорь Шалимов поделился мнением о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«На мой взгляд, Абаскаля убирать из «Спартака» сейчас не стоит. Клуб должен найти способ, чтобы ему помочь. Для этого нужно понять, что происходит внутри команды», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

По мнению эксперта, если сейчас «Спартак» уволит Абаскаля, то клубу придется заплатить тренеру большую компенсацию, затем придет новый специалист и снова потребует 20 миллионов на новых футболистов. «Красно-белым» нужно самостоятельно исправить ситуацию и оставить испанца до конца сезона.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт тренера со столичной командой рассчитан до конца сезона-2024/25.