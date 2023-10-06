Промес — о матче с «Крыльями Советов»: «Итоговый счёт несправедлив»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

По мнению нидерландского футболиста, итоговый счёт игры с самарской командой несправедлив, так как «Спартак» хорошо контролировал мяч и имел много возможностей для того, чтобы забить гол.

«Итоговый счёт не выглядит справедливым? Конечно, он несправедлив! Вернее, так: «Крылья» заслужили его, ведь наказывали нас практически в каждой своей контратаке, использовали все шансы. Но у нас было много шансов», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.