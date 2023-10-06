Камоцци: «Будет здорово, если Карпин возглавит «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном назначении наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина на пост главного тренера московской команды.

По мнению эксперта, нынешний рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль не подходит команде, а Карпин мог бы стать для «Спартака» хорошим вариантом.

«Грустно видеть, как «Спартак» проигрывает в последних матчах. Абаскаль не самый подходящий тренер для «красно-белых». Валерий Карпин? Будет здорово. Это хороший тренер, но я не уверен, что «Ростов» отпустит его», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Карпин уже возглавлял «Спартак» и дважды сумел привести «красно-белых» к серебряным медалям чемпионата России (в 2009 и 2012 годах).