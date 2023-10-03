Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ростове» заявили, что ничего не слышали об интересе «Спартака» к Карпину

03 Октября 2023 • 19:38 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о возможно уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак».

«Правда ли, что «Спартак» зовет Карпина? Не знаю, ребят, я не слышал», — приводит слова функционера телеграм-канал «РБ Спорт».

Напомним, в последнем туре Российской премьер-лиги «Спартак» крупно уступил «Крыльям Советов» (0:4). После матча в СМИ активно стали появляться новости о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Кандидатами на пост наставника столичного коллектива называются Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Алексей Рыскин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
21:05 · Кубок России
Наумов: «Локомотив» играл легко, весело и интересно»
20:46 · Кубок России
Тикнизян: «Мы знали, как будет играть «Ростов»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: Победа над «Зенитом» придала уверенности «Локомотиву»
20:25 · Россия. Премьер-лига
​Игроки «Локомотива» за победу над «Зенитом» получили повышенные премиальные
20:24 · Кубок России
Ду Кейрос: «Зенит» не может проигрывать два матча подряд
20:18 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» дали однозначный ответ по будущему Карпина
20:16 · Кубок России
Ду Кейрос рассказал, кому посвятил дебютный гол за «Зенит»
20:10 · Кубок России
Игнашевич: «Могли сегодня победить, но при условии, что проведем сегодня свой лучший матч»
20:09 · Кубок России
Семак объяснил отсутствие Михаила Кержакова в матче с «Балтикой»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Ренан допускает довольно много ошибок»
19:38 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» заявили, что ничего не слышали об интересе «Спартака» к Карпину
19:38 · Кубок России
Галактионов: «Хорошая победа, и по качеству сегодня неплохо было»
19:36 · Кубок России
​Первый клуб РПЛ вылетел из Кубка России
19:29 · Кубок России
Никита Медведев: «Не хочу ссылаться на то, что много молодых ребят»
19:24 · Кубок России
Семак: «Хорошая кубковая игра, абсолютно заслуженная победа»
Все новости
Рекомендуем