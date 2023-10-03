В «Ростове» заявили, что ничего не слышали об интересе «Спартака» к Карпину

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о возможно уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак».

«Правда ли, что «Спартак» зовет Карпина? Не знаю, ребят, я не слышал», — приводит слова функционера телеграм-канал «РБ Спорт».

Напомним, в последнем туре Российской премьер-лиги «Спартак» крупно уступил «Крыльям Советов» (0:4). После матча в СМИ активно стали появляться новости о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Кандидатами на пост наставника столичного коллектива называются Валерий Карпин и Станислав Черчесов.