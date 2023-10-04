Никита Чернов: Не надо увольнять Абаскаля

Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на информацию о возможном увольнении наставника команды Гильермо Абаскаля.
«Слухи о смене тренера? Наверное, не надо никого увольнять. Нужно просто играть как команда», — заявил Чернов «Матч ТВ».
Футболист отметил, что предстоящая игра с ЦСКА будет важнейшей для команды, однако можно выиграть в дерби, а затем уступить аутсайдеру.
После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 16 очков.
Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.
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