Спортивный врач: «Хлусевич будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев»

Врач по спортивной медицине Александр Костюченков предположил, сколько времени займёт восстановление защитника «Спартака» Даниила Хлусевича после травмы, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

Ранее в пресс-службе московского клуба сообщили , что у Хлусевича было диагностировано повреждение боковой связки колена.

«От такой травмы Хлусевич будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев. Из-за такой травмы происходит минимальные сокращения, кровоснабжение. Тяжёлое повреждение», - приводит слова Костюченкова «РБ Спорт»

В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич провёл за «красно-белых» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.