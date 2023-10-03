Спортивный врач: «Хлусевич будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев»

Врач по спортивной медицине Александр Костюченков предположил, сколько времени займёт восстановление защитника «Спартака» Даниила Хлусевича после травмы, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).
Ранее в пресс-службе московского клуба сообщили, что у Хлусевича было диагностировано повреждение боковой связки колена.
«От такой травмы Хлусевич будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев. Из-за такой травмы происходит минимальные сокращения, кровоснабжение. Тяжёлое повреждение», - приводит слова Костюченкова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич провёл за «красно-белых» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.
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