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Спортивный врач: «Хлусевич будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев»

03 Октября 2023 • 13:41 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00
Врач по спортивной медицине Александр Костюченков предположил, сколько времени займёт восстановление защитника «Спартака» Даниила Хлусевича после травмы, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4). 
Ранее в пресс-службе московского клуба сообщили, что у Хлусевича было диагностировано повреждение боковой связки колена. 
«От такой травмы Хлусевич будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев. Из-за такой травмы происходит минимальные сокращения, кровоснабжение. Тяжёлое повреждение», - приводит слова Костюченкова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич провёл за «красно-белых» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.  
После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич Александр Костюченков
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