Рианчо — о возможном возвращении Карреры в «Спартак»: «Уверен, что у него всё получится»

Рауль Рианчо, входивший в тренерский штаб Массимо Карреры в «Спартаке», поделился мнением о возможном возвращении итальянского специалиста в стан «красно-белых».

«Поможет ли Каррера «Спартаку», если перейдет? Массимо — человек, который знает «Спартак». Я уверен, что у него все получится!» — приводит слова Рианчо портал «ВсеПроСпорт».

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и завоевала Суперкубок страны.

Ранее 59-летний Каррера заявил, что готов вернуться в «Спартак», если клуб позовет его обратно.