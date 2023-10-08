Абаскаль сообщил о поддержке руководства «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после ничьей с ЦСКА (2:2) сообщил, что руководители клуба его поддерживают.

«Я чувствую поддержку. У нас обновлённая команда, были изменения состава. В других командах тоже такое есть – в ЦСКА и «Динамо» процесс тоже идёт непросто. Работу нужно оценивать не только по результатам, но и по процессу, который идёт», - сказал Абаскаль.

Стоит сказать, что в последние недели в футбольном обществе обсуждалась возможность отставки Гильермо Абаскаля по причине неудовлетворительных результатов.

Следующий матч «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».