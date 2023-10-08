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Абаскаль сообщил о поддержке руководства «Спартака»

08 Октября 2023 • 22:22 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после ничьей с ЦСКА (2:2) сообщил, что руководители клуба его поддерживают.

«Я чувствую поддержку. У нас обновлённая команда, были изменения состава. В других командах тоже такое есть – в ЦСКА и «Динамо» процесс тоже идёт непросто. Работу нужно оценивать не только по результатам, но и по процессу, который идёт», - сказал Абаскаль.

Стоит сказать, что в последние недели в футбольном обществе обсуждалась возможность отставки Гильермо Абаскаля по причине неудовлетворительных результатов.

Следующий матч «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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redwhite1959
08 Октября 2023 в 22:37
Процесс, Абаскаль, уверенно показывает, что команда при тебе с каждым разом играет хуже!(( И если руководство тебя продолжает поддерживать, то это означает, что в нем собраны либо враги красно-белых ( что вряд ли ), либо некомпетентные люди ( что скорее всего )!((
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