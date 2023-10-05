Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — об Ивиче: «Его подход мне нравится: без пафоса и прыганья»

05 Октября 2023 • 14:57 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
1 1.63 X 4.05 2 5.70
07.10 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном приходе в московский клуб главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Ранее сообщалось, что сербский специалист может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Владимир — молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идёт. Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега — это потому что Владимир в футбол играл», — цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, после 10 туров РПЛ «Краснодар» Ивича возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка. Свой следующий матч «быки» проведут 7 октября против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Мостовой Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
15:39 · Россия. Премьер-лига
Карпин получил штраф
15:34 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Не думаю, что Абаскаль хочет компенсацию и поэтому проигрывает»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал о травме Кержакова
15:24 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Сомневаюсь, что наш чемпионат входит даже в десятку сильнейших»
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Семак – о матче с «Сочи»: «Шансы абсолютно равны»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Странно, что «Спартак» не купил ни одного центрального нападающего этим летом»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об Ивиче: «Его подход мне нравится: без пафоса и прыганья»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Не думаю, что Фернандес — это незаменимая потеря для «Зенита»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Победа над «Спартаком» прибавит нам уверенности в собственных силах»
14:25 · Россия. Премьер-лига
​В тройке самых дорогих игроков РПЛ произошло изменение
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Промес – самый подешевевший игрок РПЛ, он потерял почти половину оценочной стоимости
14:12 · Россия. Премьер-лига
Президент «Велеса»: «Кутепов постоянно играет, значит, выдерживает конкуренцию»
14:11 · Россия. Премьер-лига
​Сперцян – самый подорожавший игрок РПЛ
14:00 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Черчесов — главный кандидат, который может заменить Абаскаля» 4
13:57 · Россия. Премьер-лига
Мамаев отреагировал на трансфер Дзагоева в «Ламию»
Все новости
Рекомендуем