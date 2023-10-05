Мостовой — об Ивиче: «Его подход мне нравится: без пафоса и прыганья»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном приходе в московский клуб главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Ранее сообщалось, что сербский специалист может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Владимир — молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идёт. Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега — это потому что Владимир в футбол играл», — цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, после 10 туров РПЛ «Краснодар» Ивича возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка. Свой следующий матч «быки» проведут 7 октября против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.