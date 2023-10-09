Гладилин – о прошедшем дерби: Абаскаль не сделал ничего, чтобы переломить ход игры

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин подвёл итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграли вничью против ЦСКА, сумев отыграться в последней атаке.

Эксперт отметил, что удача повернулась лицом к спартаковцам, которые проявили характер.

«Но в этом нет заслуги Абаскаля. У игроков задело самолюбие то, что они проигрывают на своём поле принципиальному сопернику. А тренер не сделал ничего, чтобы переломить ход игры», - приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» ушёл на двухнедельную паузу на восьмом месте в турнирной таблице с 17 очками в активе.