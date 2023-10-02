Федерико Пасторелло, агент нападающего «Эспаньола» Кейта Бальде, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи касательно своего клиента. Ранее сообщалось, что супруга футболиста ранее обращалась к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю из-за ссор с мужем

«Если честно, я не знаю точно, было ли что-то такое, но пока мы работали с Бальде, я не слышал о его ссорах с женой и о том, что ему некомфортно в России», – сказал Пасторелло.

Напомним, Бальде выступает за «Эспаньол» на правах аренды и до сих пор принадлежит московскому «Спартаку».