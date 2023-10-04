Алдонин считает, что ЦСКА ничего не нужно менять

Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Ротора» Евгений Алдонин высказался о результатах «красно-синих» в текущем сезоне.

«Сейчас в ЦСКА не надо что-то менять. У «армейцев» просто череда травм, особенно в защите. Когда вернутся травмированные футболисты, будет надежная игра в обороне, и результаты станут лучше», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

В десяти играх подопечные Владимира Федотова набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

8 октября ЦСКА ждет дерби против «Спартака». Матч 11-го тура РПЛ должен будет стартовать в 19:00 по столичному времени.