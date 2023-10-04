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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин считает, что ЦСКА ничего не нужно менять

04 Октября 2023 • 17:57 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Ротора» Евгений Алдонин высказался о результатах «красно-синих» в текущем сезоне.

«Сейчас в ЦСКА не надо что-то менять. У «армейцев» просто череда травм, особенно в защите. Когда вернутся травмированные футболисты, будет надежная игра в обороне, и результаты станут лучше», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

В десяти играх подопечные Владимира Федотова набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

8 октября ЦСКА ждет дерби против «Спартака». Матч 11-го тура РПЛ должен будет стартовать в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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