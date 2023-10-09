Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком».

- Какие впечатления оставила игра?

- Двоякое. Думаю, зрителям матч понравился. Было забито много мячей. Но я не впечатлен. Был низкий темп, розыгрыш мяча на своей половине поля. Не было какого-то дриблинга, обводки. Всё пас да пас. Ничего интересного я не увидел в плане каких-то комбинаций. Играли, как акын, – что вижу, то пою. Так и они, кого вижу, тому и отдаю. А так голы красивые были. Там вратари, конечно, виноваты. Акинфеев неправильно занял позицию, и Максименко тоже. Второй мяч Гайич, правда, забил с отскока, после рикошета, но в этом защитник виноват. Вместо того чтобы приблизиться к бьющему игроку, он поворачивается спиной и делает разножку. Хотя время было подойти поближе, и ничего бы опасного для ворот не случилось, абсолютно.

- Файзуллаев получил приз лучшему игроку матча. Согласны с таким выбором?

- Он сделал два дриблинга, а Гайич забил два мяча. Когда такое было, чтобы защитник забивал два мяча за матч? Конечно, он должен быть лучшим игроком. Он все прикрыл в обороне, правда, когда забивал Медина, его не было. Там, конечно, Акинфеев должен был подсказать. И на месте должен был быть защитник. А футболисты просто держат своих игроков за майки и за плечи, и все.

- У ЦСКА получилась очередная ничья. Уже восьмая в девяти турах.

- «Спартак» отскочил. А так «армейцы» должны были побеждать. Они играли гораздо интереснее. В обороне действовали неплохо, коллективно. На четверочку они наиграли.

- Только везение спасло «Спартак» от поражения или характер?

- Везение. На последних секундах матча забил Медина. Наверное, «армейцы» сейчас ахают и охают. Но что поделать? Так получилось. Здесь кому как повезет. Больше фартануло «Спартаку», что он сумел уйти от поражения.

- Нет обиды на Медину за его гол?

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- Нет. Все нормально. Он почти не играл в ЦСКА. Так что ему дали дорогу, разрешили уйти. Он отличился, и это хорошо для него. Может, он почаще будет выходить в основном составе.

- Насколько на игре «Спартака» сказалось отсутствие Соболева?

- Конечно, это было ощутимо. Впереди играл один Промес и то периодически. Если бы был Соболев, у «Спартака» в атаке было бы поинтереснее. Он может и забить, и головой сбросить. Так Саша нескладный парень, но в сочетании с Промесом они хорошо действовали.

- Промес кроме гола ничем не запомнился?

- Нет. Только тем, что забил. А потом дурака валял. Забил и успокоился, почивал на лаврах. Его же будут хвалить после такого сумасшедшего мяча. Так не бывает, чтобы из-за штрафной площадки забить Акинфееву за шиворот. Игорь занял неверную позицию.

- Абаскаль этой ничьей отложил вопрос об отставке, как и Федотов. Надолго ли будет доверие к этим тренерам?

- После матча в раздевалке Федотов похвалил ребят. Они похлопали друг другу. Но в целом мне не нравится игра ЦСКА. Нет сильных нападающих. Чалов дурака валял. Заболотный тоже ничего не показал. Нет в команде нападающего, который может взять на себя инициативу, подать, проскочить по краю. Только пасы поперек и назад. Это не игра. Нет движения вперед.

- То есть это не тренерский вопрос, а нехватка кадров?

- Конечно. Что Федотов может от них потребовать? Ну, не умеют ребята играть по-другому. А так у меня к Федотову есть доверие. Его задача – правильно расставить футболистов на поле. И подсказать в обороне.

Елена Григорьевская