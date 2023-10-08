​Джикия высказался о будущем

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после ничьей с ЦСКА дал комментарий по поводу своего будущего.

Как известно, действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Сейчас нет разговоров по поводу продления контракта. Я не переживаю о будущем, я профессиональный спортсмен и хочу отработать контракт. Сейчас не хочу об этом думать», - сказал Джикия.

Напомним, что матч между «Спартаком» и ЦСКА завершился со счётом 2:2. Георгия Джикия все 90 минут просидел в запасе. Следующую игру команда Гильермо Абаскаля проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.