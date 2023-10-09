«Поставьте меня тренером» - блогер Кузьмич об игре «Спартака»

Матч «Спартак» - ЦСКА, который состоялся в воскресенье, 8 октября, завершился вничью 2:2, при этом «красно-белые» смогли сравнять счёт в компенсированное к матчу время.

На пресс-конференции Гильермо Абаскаль следующим образом закончил оценку игры московского «Спартака»: «Надо играть лучше, есть в чём прибавлять. Но команда сегодня показала характер. Мы ждём паузу, чтобы вместе поработать и исправить ошибки».

Блогер Кузьмич отметил, что он готов возглавить московский «Спартак», и ситуация в команде никак не изменится. Также преданный болельщик «Спартака» задался вопросом, когда же наступит то будущее, в котором всё будет реализовано, что так необходимо команде сейчас.

После перерыва на матчи сборных «Спартак» сыграет с «Пари НН» 22 октября 2023 года.