​Промес – самый подешевевший игрок РПЛ, он потерял почти половину оценочной стоимости

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt обновили данные по оценочной стоимости некоторых футболистов из чемпионата России. Самым подешевевшим игроком РПЛ оказался форвард «Спартака» Квинси Промес. Если раньше его оценивали в 11 миллионов евро, то теперь – в 6 миллионов евро. Нидерландец потерял 45,5% в своей стоимости, целых 5 миллионов евро.

Вторым самым подешевевшим игроком чемпионата России стал зенитовец Вильмар Барриос. Его ценник снизился на 2 миллиона евро – с 18 до 16 миллионов.

Целый ряд игроков потеряли 1 миллионов евро в своих ценниках, в том числе и капитан «Спартака» Георгий Джикия.