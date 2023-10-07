Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Смена тренера для «Спартака» сейчас выглядит логичной» эксклюзив

07 Октября 2023 • 23:32 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 16 ч. 27 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если «Спартак» ищет нового главного тренера, то правильно делают. Он уже запутался и не понимает, как играть и кого ставить. Игроки из-за этого тоже в неведении, настроение падает у них. У них ещё вошло в привычку опускать руки после пропущенных голов. Это показывают последние игры.

Думаю, что Абаскаль не смог адаптироваться к российскому футболу. Многие не смогли. Тут дело в том, что он пришел не в готовую команду. Нужно было строить коллектив. А это всё-таки гораздо сложнее, чем прийти в уже готовый клуб. Так что смена тренера для «Спартака» сейчас выглядит логичной. Команде нужны новые идеи», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
3
2
7.80 3.25 1.62
Видео
08.10.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.40 2.55
Видео
08.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
02:32 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Победа над «Сочи» придаст «Зениту» уверенности»
00:00 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Уверен, что «Краснодар» опустится в турнирной таблице»
07 Октября
23:34 · Россия. Премьер-лига
Гранат ждёт ничью в дерби «Спартака» и ЦСКА
23:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Чернов: К сожалению, в этом сезоне ничего не прощается
23:10 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Волков: «О чемпионстве пока рано говорить»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Зенит» спокойно довёл матч до победы, а у «Сочи» большие проблемы»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» Умяров: «Дерби с ЦСКА — это хороший повод, чтобы реабилитироваться»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Радимов считает Кордобу сильнейшим игроком РПЛ 1
22:19 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Рад за «Краснодар», но и за «Ростов» обидно»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — о Галактионове: «Я за Михалыча до конца, он это знает»
22:14 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Ростов» не работает над ошибками»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — о матче против «Урала»: «Результат, наверное, закономерный»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Мохебби раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: Думаю, «Спартак» и ЦСКА покажут яркий футбол
21:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Ростов» провёл прекрасный матч, просто «Краснодар» сильнее» 1
Все новости
Рекомендуем