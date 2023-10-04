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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» за 4 дня разгромили два раза с общим счётом 0:7

04 Октября 2023 • 18:55 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
08.10 19:00

Для «Спартака» октябрь начался, мягко говоря, неважно. В воскресенье команда Гильермо Абаскаля провалилась в Самаре и проиграла «Крыльям Советов» со счётом 0:4 в Премьер-лиге. Спустя три дня «красно-белые» потерпели ещё одно крупное поражение – от «Динамо» со счётом 0:3 в Кубке России.

Справедливости ради стоит отметить, что для «Спартака» кубковое дерби с «Динамо» турнирного значения не имело – «красно-белые» уже обеспечили себе первое место в группе. Но поражения, особенно крупные, никогда не могут не беспокоить клуб с такими именем и такими амбициями.

Следующий матч «Спартак» проведёт 8 октября – против ЦСКА в чемпионате России. 

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Евро-Футбол.Ру,
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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