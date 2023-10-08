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Абаскаль: «Когда падаешь, всегда есть возможность подняться»

08 Октября 2023 • 18:46 Комментировать
Спартак Москва
1:1
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
перерыв

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Последняя неделя очень тяжелая для вас. Два поражения с общим счетом 0:7. Как психологически себя чувствует команда перед дерби?

- В жизни и футболе общее правило - когда падаешь, всегда есть возможность подняться. Сегодня мы должны воспользоваться этой возможностью, потому что до этого нам что-то удавалось, что-то было хорошо и происходило по какой-то причине. Сегодня у нас есть еще один шанс всё сделать хорошо и смотреть позитивно.

- Дисквалифицирован сегодня Соболев, вам придется обойтись без дисквалифицированного центрального нападающего. Как в этой связи будет выглядеть ваша атакующая конфигурация?

- Конфигурация сегодня будет другая, у нас нет столпа, Саши Соболева, который бы притягивал полузащитников, мы будем полагаться на скорость и комбинации. Будем играть в такой футбол.

- А схема какая?

- У нас будет привычная схема с двумя вингерами и тремя центральными полузащитниками. Мы будем играть как обычно, только с другой динамикой и другим движением.

- Как вы думаете, у кого будет мяч сегодня, кто будет на владении настаивать?

- Конечно, мы хотим держать мяч, потому что это является частью нашего футбола. Тем не менее, сегодня определяющим фактором будет то, какая из команд будет решительнее реализовать моменты. То есть, моменты сегодня выходят на первый план.

- Вы знаете, что такую дождливую погоду называют «спартаковской»?

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- Да, я знал об этом. Мне она тоже нравится.

- В связи с результатами «Спартака» было много разговоров, что в зависимости от результата дерби будет решаться ваша судьба в «Спартаке». Что скажете?

- Тренеры всегда зависят от побед и доверия, которое у них есть. Чем больше побеждаешь, тем больше у тебя доверия, так устроен футбол. Есть и другие факторы. Будем смотреть.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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