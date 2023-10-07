Денис Глушаков: Я давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что у столичного клуба на данный момент нет лидера.

Экс-игрок сборной России выделил Промеса, но считает, что вторым лидером должен быть россиянин, чтобы один настраивал своих соотечественников, а другой — легионеров.

«Я рад, что Квинси в свое время был моим помощником в «Спартаке», у нас с ним было полное взаимопонимание как на футбольном поле, так и в жизни», - приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что завтра «Спартак» ожидает столичное дерби против ЦСКА. Игра состоится в 19:00 по московскому времени.