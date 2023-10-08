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Агент Селюк высказался о будущем Абаскаля в случае отставки

08 Октября 2023 • 17:04 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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Через 1 ч. 7 мин.

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в случае его отставки.

Агент считает большим плюсом, то что испанец возглавляет такой клуб, как «Спартак», и это идёт в его послужной список.

«И не важно, играет ли команда в еврокубках. И мы видим, что те, кто уходят из «Спартака», в большинстве своем добиваются успеха», - заявил Селюк в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» проиграл два последних матча с общим счётом 0:7. Сегодня, 8 октября, подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против ЦСКА. Начало поединка - в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Гильермо Абаскаль
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