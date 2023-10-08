Сёмин: «Абаскаля могут уволить в случае поражения от ЦСКА? Может, он сам уйдёт?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

По мнению специалиста, в предстоящей встрече психологическое преимущество будет на стороне «армейцев», так как в последних матчах они выступают более удачно, чем «красно-белые».

«Дерби «Спартак» — ЦСКА всегда отличаются бескомпромиссностью. Ожидаю равный матч. Абаскаля могут уволить в случае поражения? Кто знает, может, Абаскаль сам уйдёт? Никто не знает», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.