Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Абаскаля могут уволить в случае поражения от ЦСКА? Может, он сам уйдёт?»

08 Октября 2023 • 13:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 3 ч. 38 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

По мнению специалиста, в предстоящей встрече психологическое преимущество будет на стороне «армейцев», так как в последних матчах они выступают более удачно, чем «красно-белые».

«Дерби «Спартак» — ЦСКА всегда отличаются бескомпромиссностью. Ожидаю равный матч. Абаскаля могут уволить в случае поражения? Кто знает, может, Абаскаль сам уйдёт? Никто не знает», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Сёмин Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
66 мин
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.90 3.40 2.55
Видео
08.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
15:21 · Россия. Премьер-лига
Робсон: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, про кризис можно будет забыть» эксклюзив
15:13 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Не хочу останавливаться на двух голах, хочу приносить пользу «Локомотиву» в каждом матче
15:10 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Уверен, что «Спартак» не проиграет ЦСКА»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА
14:57 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Хотелось бы, чтобы в дерби с ЦСКА к «Спартаку» пришла удача»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Будем надеяться, что ЦСКА отправит Абаскаля в отставку»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Титов: «Спартаку» с таким «Краснодаром» будет сложно стать чемпионом России
14:24 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Если Абаскаль правильно подготовит команду психологически, то «Спартак» вынесет ЦСКА»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Севикян вывел «Пари НН» вперёд в матче с «Крыльями Советов»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«У «Спартака» гораздо больше проблем, чем у ЦСКА»: Орещук - о дерби эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Фратрия» зарядила футболистов «Спартака» на дерби с заклятым соперником
14:03 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «После таких побед, как над «Спартаком», надо говорить о том, чтобы команда не летала где-то в облаках»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Гиговича — о возможном возвращении игрока в Россию: «Ситуация практически неразрешимая»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Уверен, Боселли и Севикян заставят ошибаться двух больших защитников Самары»
13:39 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков предсказал, какое место в РПЛ займёт «Ростов»
Все новости
Рекомендуем