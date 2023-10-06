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​Тарханов оценил проблемы ЦСКА и «Спартака» накануне дерби

06 Октября 2023 • 22:50 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.70 2 3.20
08.10 19:00

Известный российский специалист Александр Тарханов рассказал о том, чего ждет от предстоящего матча одиннадцатого тура российского чемпионата, в котором сойдутся московские «Спартак» и ЦСКА. «Красно-белые» находятся в тяжелом кризисе, проигрывая как в чемпионате, так и в Кубке России, но Тарханов считает, что проблемы есть и у ЦСКА.

- «Армейцы» немного не доработали с селекцией. У них нехватка квалифицированных игроков, поэтому Федотов часто выпускает молодых футболистов. А у «Спартака» сложности с игрой, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Матч состоится восьмого октября.


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ЦСКА Москва
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