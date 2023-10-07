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​Хаджи сочтёт чудом любую победу «Спартака» в матче с ЦСКА

07 Октября 2023 • 02:02 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.70 2 3.20
08.10 19:00

Центральным матчем одиннадцатого тура чемпионата России станет встреча московских клубов - переживающий острый кризис «Спартак» сыграет с ЦСКА. Бывший администратор «красно-белых» Александр Хаджи прокомментировал предстоящий поединок. Он считает, что любая победа «Спартака» в сложившихся условиях станет настоящим чудом.

- Сейчас все будет зависеть от Абаскаля: от того, какой состав он выберет на игру. Конечно, ожидается серьезная битва, никто никому уступать не будет. Но, думаю, что, если выиграем в один мяч, то это будет за счастье, - цитирует слоа Хаджи Rusfootball.info.

Матч между московскими клубами состоится в воскресенье, восьмого октября, в девятнадцать часов.

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Спартак Москва ЦСКА Москва
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