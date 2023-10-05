Сенников: «Черчесов — главный кандидат, который может заменить Абаскаля»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов способен сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, «Спартак» проиграл два своих последних матча «Крыльям Советов» и «Динамо» с общим счётом 0:7.

«Вряд ли Карпин пойдёт в «Спартак». Черчесов — главный кандидат, который может заменить Абаскаля», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что несмотря на неудачи, пока «Спартаку» не стоит думать о смене тренера.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.