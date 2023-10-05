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Сенников: «Черчесов — главный кандидат, который может заменить Абаскаля»

05 Октября 2023 • 14:00 Комментировать (4)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов способен сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, «Спартак» проиграл два своих последних матча «Крыльям Советов» и «Динамо» с общим счётом 0:7.

«Вряд ли Карпин пойдёт в «Спартак». Черчесов — главный кандидат, который может заменить Абаскаля», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что несмотря на неудачи, пока «Спартаку» не стоит думать о смене тренера.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Дмитрий Сенников Гильермо Абаскаль
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Комментарии (4)
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СомикВкус19
05 Октября 2023 в 15:32
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9Orlov 9
05 Октября 2023 в 15:17
Я никогда не симпатизировал Спартаку ни грамма, но даже я не пожелал бы пищевикам такого тренера как Черчес.
nadezhda
05 Октября 2023 в 14:51
Забирайте его к себе в Локомотив,у нас он уже был,помним.....
ингерман
05 Октября 2023 в 14:06
ай классно бы была👍👍👍 .. пасмотрем што на ента скажеть зарема.. хе-хе..
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