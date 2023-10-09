Обляков – о матче против «Спартака»: Эмоции вчера были как после поражения

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака», который завершился вничью со счетом 2:2.

Игрок отметил, что у него были как после поражения, ведь очень обидно упускать победу на последних секундах такого принципиального матча.

«Со здоровьем все хорошо, голеностопу конечно досталось, но это футбол.

Спасибо болельщикам за веру и поддержку», - написал Обляков в телеграм-канале.

Напомним, что «красно-белые» отыгрались на последней минуте благодаря голу бывшего «армейца» Хесуса Медины.

ЦСКА после 11 туров занимает пятое место в турнирной таблице.