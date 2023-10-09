Динияр Билялетдинов – об Абаскале: Ему надо дать работать дальше

Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о будущем главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскале.

Экс игрок сборной России считает, что испанскому специалисту нужно работать дальше, ведь у всех команд бывают спады.

«Сейчас «красно-белые» проявили характер на последних минутах дерби. Какая-то позитивная эмоция присутствовала у него на игре. Пусть работает, пробует что-то менять, команде надо набирать очки на постоянной основе», - приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера, 8 октября, «Спартак» сыграл с ЦСКА со счётом 2:2.