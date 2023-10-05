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Бояринцев: «Бонгонда сразу начал давать результат»

05 Октября 2023 • 21:10 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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08.10 19:00

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев, а ныне главный тренер «Сокола», высказался о нападающем «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Человек сразу начал давать результат. Хорошему игроку адаптация нужна только в быту — язык, жизнь в новой стране. А на футбольном поле выходи и показывай, чего там адаптироваться», — приводит слова Бояринцева RT на русском.

27-летний футболист перебрался в «Спартак» прошлым летом из «Кадиса». В составе «красно-белых» Бонгонда сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал один голевой пас.

8 октября «Спартак» встретится с ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Начало матча запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев Тео Бонгонда
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