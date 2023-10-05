Бояринцев: «Бонгонда сразу начал давать результат»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев, а ныне главный тренер «Сокола», высказался о нападающем «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Человек сразу начал давать результат. Хорошему игроку адаптация нужна только в быту — язык, жизнь в новой стране. А на футбольном поле выходи и показывай, чего там адаптироваться», — приводит слова Бояринцева RT на русском.

27-летний футболист перебрался в «Спартак» прошлым летом из «Кадиса». В составе «красно-белых» Бонгонда сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал один голевой пас.

8 октября «Спартак» встретится с ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Начало матча запланировано на 19:00 по мск.