Зуев: «Поражения «Спартака» не должны сказаться на игре с ЦСКА»

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Зуев поделился мнением о предстоящей игре 11-го тура РПЛ, в которой «красно-белые» примут на своём поле ЦСКА.

Эксперт считает, что предыдущие неудачи не должны отразиться на «Спартаке» в дерби с ЦСКА.

«Это принципиальный матч, игроки должны забыть о прошлых неудачах и сконцентрироваться на этой игре. Отсутствие Соболева — потеря. Вратари? В «Спартаке» три равноценных вратаря», — приводит слова Зуева «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день команды имеют равное количество набранных очков (по 16).