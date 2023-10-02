Шишкин рассказал, за счёт чего «Крыльям Советов» удалось разгромить «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался об уверенной победе «Крыльев Советов» над «красно-белыми» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, самарской команде удалось добиться успеха за счёт мотивации и стабильного состава, в котором игроки очень хорошо понимают друг друга.

«Надо отметить сумасшедший заряд у «Крыльев Советов». Плюс — очень стабильный состав. И защитники уже который матч играют вместе, и схема 4-2-3-1 работает на протяжении многих игр», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, опережая седьмой «Спартак» на пять очков.